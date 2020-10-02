بالفيديو: سيناريو "أغرب من الخيال" وراء تأهل ميلان للدوري الأوروبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تأهل ميلان الإيطالي إلى دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد سيناريو أغرب من الخيال، وذلك عقب فوزه على ريو آفي البرتغالي، أمس الخميس، 9-8 بركلات الترجيح (الشوطين الأصلي والإضافي 2-2).

وفي تفاصيل السيناريو المدهش، تقدم ميلان في الدقيقة 51 عن طريق أليكسيس سالماكرز، قبل أن يسجل تشيكو جرالدس هدف التعادل لريو آفي في الدقيقة 72.

وبعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، لجأ الفريقان إلى وقت إضافي نجح ريو آفي في أول دقيقة منه في تسجيل الهدف الثاني عن طريق جيلسون دالا، قبل أن يدرك التركي هاكان كالهانجولو التعادل لميلان في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي للشوط الإضافي الثاني عن طريق ضربة جزاء.

وفي ركلات الترجيح سجل لميلان كل من إسماعيل بن ناصر (سجل الأولى وأهدر الثانية) وسيمون وثيو هيرنانديز وبراهيم دياز وهاكان كالهانجولو وديفيد كالابريا وساندرو تونالي ورافائيل لياو وسيمون كايير، فيما أهدر لورينزو كولومبو وجيانلويجي دوناروما حارس المرمى وإسماعيل بن ناصر.

وفي المقابل، سجل لريو آفي تشيكو جرالديس (سجل الأولى وأهدر الثانية) واديريلاين سانتوس ونيكولا جامبور ولوكاس بايزون وفيليب أوجستو وجيلسون دالا وجابرييلزينهو إيفو بينتو، فيما أهدر نيلسون مونتي والحارس بافيل كيتشيك وسانتوس.



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