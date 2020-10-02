تأهل نيوكاسل وإيفرتون و«المانشسترين» بكأس الرابطة الإنجليزية

المصدر: لندن ■د.ب.أ

قطع مانشستر سيتي خطوة جديدة على طريق الدفاع عن لقبه في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بفوزه الكبير 3-صفر على مضيفه بيرنلي أول من أمس، في دور الـ16 للبطولة، والذي شهد أيضاً فوز مانشستر يونايتد على مضيفه برايتون 3-صفر وإيفرتون على ويستهام 4-1، ونيوكاسل على مضيفه نيوبورت كاونتي بركلات الترجيح.

وشق مانشستر سيتي طريقه بجدارة إلى دور الثمانية للبطولة بالفوز الكبير على مضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف أحرزها رحيم ستيرلينغ في الدقيقتين 35 و49، وفيران توريس في الدقيقة 65.

وسجل توريس المنضم حديثاً للفريق أول أهدافه مع مانشستر سيتي في الموسم الحالي.

وأكد مانشستر سيتي بهذا الفوز الكبير أنه استعاد قدراً كبيراً من اتزانه بعد الهزيمة الثقيلة 2-5 أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع الجاري.

ومنح الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي راحة لعدد من نجومه الأساسيين، لكنه دفع بتشكيلة تضم العديد من النجوم أيضاً، في مقدمتهم ستيرلينغ وكيفن دي بروين وفيرناندينهو وتوريس ورياض محرز.

ووضع ستيرلينغ فريقه في المقدمة بهدفين قبل أن يؤكد توريس فوز الفريق بالهدف الثالث. كما لحق مانشستر يونايتد بقافلة المتأهلين من خلال الفوز الكبير على مضيفه برايتون بثلاثية نظيفة سجلها سكوت ميكتوميناي وخوان ماتا وبول بوغبا في الدقائق 44 و73 و80.

وأحرز دومينيك كالفيرت ليوين ثلاثة أهداف (هاتريك) قاد بها إيفرتون للفوز على ويستهام 4-1 والتأهل لدور الثمانية.

وسجل كالفيرت ليوني أهدافه الثلاثة في الدقائق 11 و78 و84، وأحرز زميله ريشارليسون دي أندرادي الهدف الآخر في الدقيقة 56، فيما سجل روبير سنودجراس الهدف الوحيد لويستهام في بداية الشوط الثاني. وأفلت نيوكاسل من كمين مضيفه نيوبورت كاونتي وتأهل لدور الثمانية في البطولة بالفوز على نيوبورت 5-4 بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين 1-1 في دور الستة عشر للبطولة.

وحجز نيوكاسل مقعده في دور الثمانية بصعوبة وعن طريق ركلات الترجيح، بعدما كان على بعد دقائق قليلة من توديع البطولة. وتقدم نيوبورت، الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة، بهدف مبكر للغاية سجله تريستان أبراهام في الدقيقة الخامسة وتأخر رد نيوكاسل حتى الدقيقة 87 التي شهدت هدف التعادل بتوقيع جونجو شيلفي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمت اللقاء والتأهل لصالح نيوكاسل. وخلال تسديد ركلات الترجيح على استاد «رودني باريد»، أهدر جويلنتون الركلة الثانية لفريق نيوكاسل، ثم أهدر رايان تايلور الركلة الرابعة لنيوبورت، لتمتد ركلات الترجيح إلى ركلة سادسة لكل من الفريقين، حيث سجل شين لونجستاف لفريق نيوكاسل فيما أهدر براندون كوبر الركلة السادسة لنيوبورت، حيث سددها عالياً.

- مانشستر سيتي هزم بيرنلي بثلاثية ستيرلينغ (هدفان) وفيران توريس.

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