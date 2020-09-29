14 إصابة كورونا في فريق جنوى الإيطالي

المصدر: وكالات

أعلن نادي جنوى الايطالي عن إصابة 14 من لاعبيه والعاملين فيه بفيروس كورونا المستجد في الوقت الذي أعلن جاره في المدينة الواحدة سمبدوريا اصابة اللاعب القدم الى صفوفه قريبا السنغالي كيتا بالديه ايضا. وقال جنوى في بيان رسمي أمس"بعد الفحوصات التي اجريت ارتفع عدد المصابين الى 14 بين لاعبين وعاملين في النادي".

وغاب حارس مرمى جنوى ماتيا بيران ولاعب الوسط لاس شون عن المباراة التي خسرها الفريق امام نابولي صفر-6 في الدوري المحلي نهاية الاسبوع بسبب الاصابة بكورونا، قبل ان يتبين اصابة 12 فردا جديدا من النادي بعد المباراة.

واضاف البيان "قام النادي بتفعيل جميع الاجراءات المطلوبة بحسب البروتوكول الصحي وأعلم السلطات المعنية بذلك. سنعطي تفاصيل إضافية على تطور الوضع تباعا". في المقابل، اعلن نادي سمبدوريا أن لاعب موناكو الفرنسي بالديه الذي سينتقل الى صفوفه، مصاب بـ"كوفيد-19" بعد خضوعه للفحص الطبي الروتيني اليوم. وقال سمبدوريا في بيان "نستطيع التأكيد بأن بالده لم يخالط احدا من المجموعة الاحترافية وهو موجود في الحجر حاليا".

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