7 شكاوى ضد رئيس الزمالك مرتضى منصور أبرزها من الأهلي.. وإحالته للتحقيق

المصدر: جوني جبور-دبي

قررت لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم في اللجنة الأولمبية، إحالة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور إلى لجنة التحقيق، في قرارٍ اتخذته اللجنة بالإجماع، عقب اجتماعٍ ناقش الشكاوى السبعة المقدمة بحق منصور ومن أبرزها الشكوى المقدمة من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وقال موقع "مصر اليوم": "تم خلال الاجتماع مناقشة جميع الشكاوى، سواء المقدمة من رئيس الأهلي، أو تلك التي تقدم بها كل من رئيس اتحاد كرة القدم عمرو الجنايني، ورئيس اتحاد كرة ايد هشام نصر، بالإضافة إلى الشكوى المقدمة من لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد كرة القدم المصري، التي جاءت مكملة لشكاوى من داخل بيت الزمالك، ممثلة بتلك التي تقدم بها كل من نائب رئيس مجلس إدارة النادي هاني العتال، ومن قبل رئيس مجلس الإدارة السابق محمود عباس، وأخرها من قبل عضو مجلس إدارة النادي عبدالله جورج".

وضاف "كما ناقشت اللجنة المذكرة المقدمة من الاتحادات الرياضية المصرية والتي طالبت استنهاض اللجان المختصة باللجنة الأولمبية لمواجهة كل سلوك يقوم به منصور بصورة تناهض مبادئ الميثاق الأولمبية والأخلاق الرياضية القويمة، في الوقت الذي أكدت الاتحادات الرياضية في مذكراتها على احترامها التام لأسم وكيان نادي الزمالك العريق، وتقديرها لجماهيره ولاعبيه وأعضاء جمعيته العمومية".

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