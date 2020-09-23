الأهلي المصري يغازل تركي آل الشيخ.. "لنحتفل سوياً"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

عادت حالة الغزل بين رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني تركي آل الشيخ، والنادي الأهلي المصري على الرغم من الخلافات السابقة بين الطرفين خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد الفيديو الذي نشره آل الشيخ عبر حسابه في "فيسبوك" لمستشار التعاقدات في الأهلي المصري عدلي القيعي، حمل مشاعر مشتركة في حب القلعة الحمراء ودعمه للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

وقال القيعي خلال الفيديو: "تركي آل الشيخ قال عقبال التاسعة في إفريقيا، عقبال ما تبارك لنا، ونتمنى إنك تبارك لنا، ونحتفل سويا بهذه البطولة"، فردّ آل الشيخ على الفيديو بمنشور على "فيسبوك": "حب الأهلي وحلم التاسعة يجمعنا".

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في أكتوبر المقبل في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، على أمل الوصل إلى المباراة النهائية، التي يتنافس على بلوغها أيضاً الزمالك المصري والرجاء المغربي.

ولم تكن المرة الأولى التي تبدو فيها الأجواء ودية بين آل الشيخ والأهلي، إذ هنأ فريقه المفضل قبل أيام عقب حسم فوزه بلقب الدوري المصري للمرة 42 في تاريخه، فكتب على حسابه في "فيسبوك" أيضاً: "مبروك الدوري الحمد الله، وعقبال التاسعة في إفريقيا يارب".

يذكر أن تركي آل الشيخ كان قد تولي الرئاسة الشرفية للأهلي قبل أن يستقيل من منصبه لخلافات مع مجلس إدارة النادي الذي يرأسه محمود الخطيب.

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