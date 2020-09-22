ريال مدريد يرفض مجدداً ضم الأوروغوياني كافاني "مجانا"

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم أن إدارة ريال مدريد أكدت مجددا لوكيل اللاعب الأوروغوياني إدينسون كافاني بأن النادي لن يتعاقد مع اللاعب خلال الفترة الحالية. وقالت إن ريال مدريد مصمم على عدم إجراء أي صفقات مهما تطلب الأمر هذا الصيف، وذلك من أجل توفير 100 مليون يورو لدعم خزينة النادي في وجه التأثيرات السلبية لجائحة كورونا.

وقال إنه حتى في حال رحيل أحد المهاجمين الحاليين، الصربي لوكا يوفيتس، أو الإسبانيين ماريانو دياز وبورخا مايورال، فإن مدريد لن يقوم بالتعاقد مع أي مهاجم آخر. يذكر أن كافاني حاليا لاعب حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي. وقام وكيله بعرضه على إدارة ريال مدريد قبل أسبوعين، مقابل التفاوض حول راتبه السنوي البالغ نحو 7 ملايين يورو، ثم جدد العرض بعد تعادل الريال الأحد الماضي في افتتاح مبارياته بالدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد.

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