رئيس الزمالك: هذا جزاء من يتجنى على مرتضى منصور

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

ظهر رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عقب خسارة فريق التعاون السعودي من الشارقة، في دوري أبطال آسيا، ليسخر من الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها فريق مدربه السابق الفرنسي كارتيرون.

وكان التعاون السعودي قد خسر أمام الشارقة بنتيجة 6-0 في نتيجة تاريخية بالجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا وأصبح موقفه صعب في الصعود بعدما كان في البداية قريب من صدارة المجموعة.

وقال مرتضى منصور في مداخلة بقناة الزمالك: "هذا جزاء من يتجنى على مرتضى منصور ونادي الزمالك، أُحذر من يظلمني ويقوم بمثل هذه التصرفات التي فعلها المدرب الهارب الفرنسي باتريس كارتيرون، بأن هذا ما ينتظره، أعتقد أن كارتيرون معنا أبهر مصر كلها بحصد بطولتين في 4 أيام مع الزمالك ورفعنا اسمه إلى منطقة رائعة من النجاحات لكنه مع التعاون وخلال أيام تلقى الهزائم وأصبح على أعتاب الخروج الآسيوي”.

وتحدث رئيس مجلس إدارة الزمالك مرتضى منصور، إلى ملف المدرب الجديد للزمالك مشيراً إلى أن هناك 6 مرشحين على طاولة اللجنة المشكلة لاختيار المدير الفني الجديد، "على رأسهم البرتغالي باتشيكو والأرجنتيني كالديرون ومدرب إيطالي بجانب 3 مدربين آخرين يتم المفاضلة بينهم، سنختار بهدوء ودون استعجال لأننا في مرحلة حرجة وهدفنا تحقيق الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، جمهور الزمالك بالملايين ولو استطلعت رأي كل مشجع لن أختار المدرب الجديد”.

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