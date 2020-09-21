تطورات مفاجئة.. إيقاف مرتضى منصور ومنع مذيعي قناة الزمالك من التعرض للأهلي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

طرأت تطورات مفاجئة في نادي الزمالك المصري خلال الساعات الماضية بعدما طلب رئيس النادي مرتضى منصور من مذيعي قناة النادي عدم التعرض للنادي الأهلي عبر برامجهم "بأي شكل من الأشكال".

ونقل موقع "روسيا اليوم" تصريحات لمرتضى منصور في مداخلة هاتفية عبر قناة الزمالك: "أطالب جميع المذيعين في قناة الزمالك بعدم التعرض للنادي الأهلي بأي شكل من الأشكال، إلا في حالة الرد على أي اتهامات موجهة من الطرف الآخر"، مضيفاً: "نادي الأهلي نادي كبير، له جماهيره بالملايين، ولا يوجد خلاف مع أحد أكبر الأندية وصاحب البطولات والمبادئ والقيم، لكن الاختلاف مع بعض الأشخاص في مجلس إدارة النادي، وليس الكل".

وتابع منصور: "أتمنى من الجميع الإلتزام بهذا القرار، بصفتي رئيس مجلس إدارة القناة، وأتمنى أن يلتزم الطرف الآخر بعدم التعرض لنا بأي سوء".

من جهة أخرى، أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن إيقاف مرتضى منصور عن المشاركة أو الحضور في الأنشطة التي ينظمها الاتحاد لمدة ست مباريات.

وكان اللجنة اجتمعت اليوم الاثنين برئاسة المستشار سيد بنداري للفصل في التقارير والشكاوى المقدمة إليها، خصوصاً أن مرتضى شن هجوما حاداً على أعضاء اللجنة الخماسية ولجنة الحكام خلال الفترة الماضية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news