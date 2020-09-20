الهلال السعودي يتحدى "كورونا" ويتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا

المصدر: وكالات

تأهل فريق الهلال السعودي لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك عقب تعادله السلبي مع نظيره شاهر خودرو الإيراني اليوم الأحد في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي لاحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما نقطة.

ورفع الهلال رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، فيما حصد شاهر خودرو أول نقطة له في البطولة.

ويلتقي فريقا شباب الأهلي دبي وباختكور الأوزبكي في وقت لاح من اليوم وأيا كانت النتيجة التي ستنتهي بها المباراة سيصعد للهلال للدور التالي.

ورغم الغيابات الكثيرة في صفوف الهلال، بسبب إصابات فيروس كورونا، إلا أن الفريق نجح في إيقاف خطورة لاعبي شاهر خودرو، والتأهل لدور الستة عشر.

واضطر المدرب رازفان لوتشيسكو، مدرب الهلال، لإشراك عدد من اللاعبين الشباب والاعتماد على أندريه كاريلو في مركز قلب الهجوم.ورغم ذلك اعتمد الهلال على الضغط على حامل الكرة من الفريق المنافس لحرمانهم من بناء الهجمات وتهديد المرمى.

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