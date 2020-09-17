رابطة الدوري الفرنسي تحدد مدة إيقاف نيمار

المصدر: وكالات

ذكرت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم مساء أمس أن النجم البرازيلي نيمار تلقى عقوبة الإيقاف لمباراتين عقب عودته المضطربة الأخيرة للتشكيل الأساسي لفريق باريس سان جيرمان. وسيكون نيمار تحت المراقبة لمباراة ثالثة.

وخلال المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي أمام أولمبيك مارسيليا حصل نيمار على بطاقة حمراء بسبب اعتدائه على ألفارو جونزاليس، لاعب مارسيليا، الذي اتهمه لاحقا بالعنصرية. وكان نيمار واحدا من بين خمسة لاعبين تلقوا البطاقة الحمراء بعد مشاجرة جماعية. وحصل الآخرون أيضا على عقوبات. وذكرت الرابطة أنها ستحقق في الاتهامات بارتكاب انتهاكات عنصرية.

واعتذر نيمار مؤخرا عن سلوكه، ولكنه جدد اتهاماته بالعنصرية. وكتب عبر "إنستجرام" :" العنصرية والتعصب غير مقبولين". وأكد النجم البرازيلي مرة أخرى أن انفعاله بشدة جاء بسبب تعليقات عنصرية. وأنكر جونزاليس ومدربه أندريه فياش بواش هذه المزاعم عقب المباراة.

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