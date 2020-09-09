مرتضى منصور: هزمت الأهلي في كل شيء.. ولن أرد على الاستفزازات

المصدر: أحمد طارق- دبي

أبدى رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور غضبه من قرار لجنة الانضباط في اتحاد الكرة القدم المحلي بتوقيع عقوبة مالية عليه قدرها 100 ألف جنيه بسبب انتقاد الحكام.



وقال منصور لقناة الزمالك إن: "اتحاد الكرة وقع علي 4 عقوبات مالية ولم يوقع على أي عضو مجلس إدارة في الأهلي أي عقوبة".



وأضاف: "مرتضى منصور هو الذي فاز بالدوري المصري والكأس والسوبر والكونفدرالية وهزمت الأهلي في كل الألعاب، لذلك يجب أن نوقع عليه عقوبات لتحطيمه نفسياً، ولكن رد فعلي على عقوبات اتحاد الكرة هو أنني ذهبت إلى ملعب كرة السلة وسجلت 10 كرات ولن أرد على كل هذه الاستفزازات".

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