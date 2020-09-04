والد ميسي يفرح مشجعي برشلونة بكلمة"نعم"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ألمح خورخي ميسي، والد ومدير أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى إمكانية استمرار نجله ليونيل في البقاء مع فريقه برشلونة الإسباني لكرة القدم، حتى انتهاء عقده صيف العام المقبل، وفقا لما نقلته وسائل اعلام محلية.

ونشرت قناة "كواترو" الإسبانية مقطع فيديو يظهر ميسي الوالد يجيب بما يبدو أنه "نعم" على سؤال لأحد الصحافيين حول ما إذا تمت مناقشة إمكانية بقاء نجم الفريق الأسطوري حتى نهاية الموسم الجديد ثم المغادرة مجانا في نهايته، وذلك في مقطع فيديو سجلته محطة التلفزيون الإسبانية كواترو.

وتم تصوير اللقطة بينما كان خورخي متوجها إلى مرآب للسيارات بعد اجتماع مع محامي العائلة.

ويصر الفريق الكتالوني على أن قائده لن يغادر إلا إذا تم دفع البند الجزائي الذي تبلغ قيمته 700 مليون يورو (833 مليون دولار)، وهو ما دعمته رابطة الدوري الإسباني، التي تؤكد بدورها البند الجزائي لا يزال ساريا.

وقاطع المهاجم البالغ من العمر 33 عاما الاثنين أول حصة تدريبية لبرشلونة استعدادا لانطلاق الموسم، كما أنه تغييب عن الفحص الإلزامي للكشف عن فيروس "كوفيد-19" الذي كان مقررا الأحد.

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