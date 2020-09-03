مجموعة سيتي تعلن الاستحواذ على نادي تروا الفرنسي

المصدر: وكالات

أكدت مجموعة سيتي لكرة القدم اليوم إنها استحوذت على حصة الأغلبية في نادي تروا المنافس في الدرجة الثانية بالدوري الفرنسي. وتضم المجموعة في شبكتها الآن عشرة أندية بجانب النادي الأبرز مان سيتي، وبينها نيويورك سيتي بالدوري الأمريكي وجيرونا الإسباني، وأكدت في بيان صحافي أنها اشترت الأسهم المملوكة للمالك السابق دانييل ماسوني. وأضافت المجموعة أن رجل الأعمال الفرنسي ماكسيم راي استحوذ على حصة أقلية وسيكون عضوا في مجلس إدارة النادي الفرنسي.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة فيران سوريانو: "كان لدينا اهتمام بكرة القدم الفرنسية لبعض الوقت ولطالما أعجبنا بتروا، لذلك يسعدنا استكمال عملية الاستحواذ على نادينا العاشر لنحصل على وجود دائم في فرنسا". وتابع "هذه خطوة مهمة لمجموعة سيتي وتوضح كيف تستمر تجربتنا في التأقلم والنمو خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا".

وفاز تروا، الذي تأسس عام 1986، بلقب كأس إنترتوتو في 2001 وتوج بلقب الدرجة الثانية موسم 2014-2015 قبل هبوطه من الدرجة الأولى في الموسم التالي. ويخوض تروا مبارياته في ملعب لوب الذي يسع إلى نحو 20 ألف متفرج، وكان الفريق في المركز الرابع بدوري الدرجة الثانية عند إلغاء موسم 2019-2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

وتضم قائمة أندية المجموعة كذلك، ملبورن سيتي الأسترالي ويوكوهاما مارينوس الياباني ونادي مونتيفيديو سيتي توركي من أوروجواي وسيتشوان جيونيو الصيني ومومباي سيتي الهندي ونادي لوميل البلجيكي.

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