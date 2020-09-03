عائلة وليامس تقرر قطع علاقتها بـ"بطولة العالم للفورمولا 1"

المصدر: وكالات

أعلنت عائلة وليامس انها ستقطع علاقتها بالفريق الذي يحمل اسمها والمشارك في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، بعد انتهاء سباق جائزة إيطاليا الكبرى المقرر اقامته الأحد على حلبة مونزا. وكشفت كلير وليامس ابنة فرانك مؤسس الفريق، أنها ستترك منصبها كنائب لمدير الفريق بعد بيعه لشركة استثمارية أميركية. وبيع فريق وليامس الفائز بـ 16 لقبا في بطولة العالم (7 القاب للسائقين و9 للصانعين)، الشهر الماضي إلى شركة "دوريلتون كابيتال".

وانتهت حقبة استمرت لـ43 عاما للفريق الذي أسسه فرانك وليامس وباتريك هيد عام 1977، غير ان اخفاقاته المتتالية وعدم حصوله على لقب البطولة منذ عام 1997 مع الكندي جاك فيلنوف، اجبر اصحابه البحث عن استثمارات جديدة بعد اعلان مجموعة "وليامس غران بري هولدينغز" خسارة معدَّلة قدرها 13 مليون جنيه استرليني (17 مليون دولار اميركي) في نهاية عام 2019.

وقالت كلير وليامس "مع ضمان مستقبل الفريق الآن، يبدو هذا الوقت المناسب لنا للابتعاد عن هذه الرياضة. نعتقد أن الوقت مناسب لتسليم مقاليد الأمور وإتاحة الفرصة للمالكين الجدد لأخذ الفريق إلى المستقبل". وتحتاج فرق الفورمولا واحد لتمويلات ضخمة من أجل المشاركة في بطولة العالم والمنافسة على اللقب وهو ما افتقده فريق وليامس، لاسيما في ظل الأزمة التي أحدثها انتشار فيروس كورونا المستجد وأدى إلى تأخير انطلاق البطولة.

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