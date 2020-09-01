الأهلي المصري يتحرك لقطع الطريق على بيراميدز وتحصين نجمه الشاب

المصدر: الإمارات اليوم

ذكرت العديد من وسائل الإعلام المصرية اليوم أن إدارة النادي الأهلي المصري بدأت تتحرك بقوة وبسرعة لقطع الطريق على نادي بيراميدز، وذلك من أجل تحصين نجم الفريق الشاب، محمد شريف، وربطه بعقد طويل مع النادي، خاصة وأن عقده الحالي ينتهي بعد موسمين مقبلين.

وعلى الرغم من أن المفاوضات جرت منذ فترة، إلا أنه تم تسريعها خلال الأيام الماضية، مع عرض للأهلي المصري يمنح شريف 3 مواسم إضافية مع العديد من الامتيازات.

يذكر أن محمد شريف يلعب حاليا لفريق إنبي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. ولا يريد الأهلي المصري الدخول في أزمة جديدة، بعد قصة لاعبه السابق محمد رمضان صبحي الذي رفض التوقيع للأهلي، واقترب من الانتقال إلى نادي بيراميز، الذي دخل في مفاوضات مباشرة مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لشراء عقد اللاعب. وكان مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ قد أكد في وقت سابقا أن مدرب الفريق رينيه يرغب في الاعتماد على اللاعب في قائمة الموسم الجديد.

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