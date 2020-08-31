بالفيديو: هدف رونالدو الأجمل في دوري أبطال أوروبا.. وغنابري خامساً!

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختار زوار الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» هدف نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو ، بمرمى ليون الفرنسي، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، أفضل هدف في نسخة 2019-2020.

وكان الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي قد أجرى استطلاعاً بين أجمل خمسة أهداف في البطولة خلال الموسم المنصرم، وتم اختيار هدف "الدون" في ليون على الرغم من انه لم يكن كافيا لتأهل يوفنتوس إلى ربع النهائي (صفر-1 ذهاباً و2-1 إياباً).

Goal of the Tournament results:



🥇 Ronaldo, Juventus 2-1 Lyon (2nd goal)

🥈 Sabitzer, Leipzig 2-1 Zenit

🥉 Cuadrado, Atlético 2-2 Juventus

4⃣ Suárez, Barcelona 2-1 Inter (1st goal)

5⃣ Gnabry, Lyon 0-3 Bayern (1st goal)@NissanFootball #GOTT #GOTW https://t.co/gWSBK7vsZh pic.twitter.com/o76CdHCI47 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2020

وجاء في المركز الثاني هدف لاعب لايبزيغ الألماني مارسيل سابيتزر في زينيت سان بطرسبرغ الروسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات، تلاه هدف نجم يوفنتوس، الكولومبي خوان كوادرادو بمرمى أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى بدور المجموعات، ثم هدف مهاجم برشلونة الإسباني، الأوروغوياني لويس سواريز في شباك إنتر ميلان، وجاء هدف لاعب بايرن ميونيخ الألماني سيرجي غنابري بمرمى ليون في نصف نهائي البطولة في المركز الخامس.

يذكر أن بايرن ميونخ فاز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه في المباراة النهائية على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون مقابل.

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