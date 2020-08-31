ميسي لم يحضر إلى مركز تدريبات برشلونة.. «المعركة مستمرة»

المصدر: برشلونة - أ.ف.ب

لم يكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تقدم من إدارة برشلونة الإسباني بطلب الرحيل قبل عام على نهاية عقده، حاضراً أمس في مركز تمارين النادي الكاتالوني، حيث من المفترض أن يخضع وزملاؤه لفحص «كوفيد-19».

وخلافاً لجميع اللاعبين والطواقم الفنية والطبية العاملة في الفريق، الذين حضروا صباح أمس إلى مركز التمارين من أجل إجراء فحص فيروس كورونا استعداداً لمعاودة التمارين اليوم، كان ميسي غائباً بحسب مراسل «فرانس برس»، على الرغم من أن الموعد المحدد له لإجراء الاختبار كان في الساعة 10:15 بالتوقيت المحلي، بحسب وسائل الإعلام الإسبانية.

وحتى إن لاعبين، مثل الأوروغوياني لويس سواريز، والتشيلي أرتورو فيدال، اللذين أعلمهما المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان بأنهما لن يكونا مع الفريق الموسم المقبل، حضرا إلى مدينة جوان غامبر الرياضية لإجراء فحص «كوفيد-19». ومن المؤكد أن غياب ميسي سيشعل معركته مع إدارة النادي، التي تصر على عدم تلبية رغبته بفسخ عقده قبل عام على انتهائه. وتجد إدارة برشلونة نفسها تحت ضغط رهيب وسط مطالبة بسحب الثقة منها، بعد الزلزال الذي تسبب فيه أفضل لاعب في العالم ست مرات.

وغياب ميسي أمس توقعته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية، بعنوانها في عدد الأمس: «لن يحضر»، مرفقة إياه بصورة للنجم الأرجنتيني وحيداً في ملعب «كامب نو» الخالي.

وأجمعت الصحف الإسبانية على أن ميسي سيذهب إلى المعركة حتى النهاية مع إدارة النادي، التي ترى أنه لا يحق للنجم الأرجنتيني أن يستخدم البند الموجود في عقده، الذي يسمح به بالرحيل، لأن الموعد النهائي لاستخدام هذا البند كان في يونيو.

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