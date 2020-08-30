بالأرقام.. الهلال يستحق الفوز بلقب الدوري السعودي على حساب النصر

المصدر: محمد الحتو - دبي

ضمن الهلال التتويج بطلاً للدوري السعودي بكرة القدم بفوزه على الحزم 4-1، أمس السبت، في الجولة 28، لينتزع اللقب من غريمه النصر، رافعاً رصيده إلى 66 نقطة مبتعداً بفارق ست نقاط عن «العالمي» مع تفوقه عليه بفارق المواجهات المباشرة (1-2 ذهاباً و4-1 إياباً)، مما جعل مباراتيه الأخيرتين أمام الوحدة والشباب تأدية واجب.

واستحق الهلال اللقب بعد تحقيقه الفوز في 20 مباراة وتعادل ستة وخسر مواجهتين، وكان الأفضل هجوماً بإحراز نجومه 69 هدفاً وثاني أفضل خط دفاع بتلقي شباكه 24 هدفاً، وفي المقابل فاز وصيفه النصر في 18 مباراة وتعادل ستة وخسر أربع مواجهات، وسجل 56 وعليه 23 هدفاً.

وكشفت الأرقام الفنية الصادرة من رابطة المحترفين السعودية عن أفضلية الهلال على النصر في تفاصيل فنية دقيقة، إذ بلغت دقة تسديدات لاعبيه 53.3 % مقابل 48.5% للنصر، وعلى مستوى صناعة الأهداف (43 مقابل 38)، ووصلت عدد تمريراته الناجحة (13469 مقابل 11458)، ودانت الأفضلية النسبية للزعيم في دقة العرضيات (23.1% مقابل 22.7%)، ونسبة نجاح المراوغات (62.8% مقابل 62.5%).

وسيتحول الهلال لمباريات دوري أبطال آسيا لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه حيث يواجه باختاكور في 14 سبتمبر المقبل في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية التي تضم أيضاً شباب الأهلي وشاهر خودرو، إذ يتقاسم فيها الصدارة مع باختاكور بست نقاط.



10 نقاط فنية منحت الهلال اللقب الثالث في آخر 4 مواسم

1- الزعيم أقوى خط هجوم وثاني أقوى دفاع.

2- تفوق على النصر في تفاصيل فنية دقيقة.

3- امتلاكه ظهيرين من طراز عالمي ياسر الشهراني ومحمد البريك.

4- اغتنام أنصاف الفرص عبر قلب الأسد غوميز.

5- بدلاءه بقيمة الأساسيين مثل عمر خريبين وصالح الشهري ونواف العابد.

6- قدرات استثنائية للنجم الدولي السعودي سالم الدوسري ومهاراته العالية.

7- التفوق التكتيكي الجماعي والمهاري الفردي في مواجهة الإياب أمام النصر.

8- ثقافة المدرب لوشيسكو في سرعة التمرير وافتكاك الكرة والهجوم المكثف.

9- التحضير البدني القوي خلال فترة توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

10- تناغم المحترفين الأجانب والسعوديين وثبات الأداء.



مقارنة رقمية بين الهلال والنصر

الفوز

الهلال: 20

النصر: 18

الأهداف

الهلال: 69

النصر: 56

دقة التسديد

الهلال: 53.3 %

النصر: 48.5%

صناعة الأهداف

الهلال: 43

النصر: 38

عدد التمريرات الناجحة

الهلال: 13469

النصر: 11458

دقة التمرير

الهلال: 86.5%

النصر: 84%

دقة العرضيات

الهلال: 23.1%

النصر: 22.7%

نسبة نجاح المراوغات

الهلال: 62.8%

النصر: 62.5%



سجل أبطال الدوري السعودي

الهلال: 16 لقب

النصر: 9

الاتحاد: 8

الشباب: 6

الاهلي: 3

الاتفاق: 2

الفتح: 1

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