الأهلي المصري يبحث تدعيم صفوفه بصفقة من الدوري الإنجليزي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تواصل إدارة النادي الأهلي المصري مساعيها لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، بلاعبين "سوبر"، وخاصة في مركز الظهير الأيمن، الذي بات شاغراً برحيل أحمد فتحي، وعدم قدرة محمد هاني على سد هذا المركز بالشكل المطلوب.

واتجهت أنظار مسؤولو القلعة الحمراء إلى الدوري الإنجليزي، وتحديداً نادي أستون فيلا المملوك لأحد رجال الأعمال المصريين، للحصول على خدمات الظهير الأيمن الدولي أحمد المحمدي، خاصة بعد أن دخل النادي الإنجليزي في مفاوضات مع أتلتيكو مدريد الإسباني للتعاقد مع كيران تريبير، مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "تليغراف" الإنجليزية أن المدير الفني لفريق أستون فيلا دين سميث، طالب إدارة النادي الإنجليزي بتدعيم دفاعه بالتعاقد مع تريبير، لينافس فريدريك جيلبرت وأحمد المحمدي في مركز الظهير الأيمن.

ونجح أستون فيلا، في البقاء بصعوبة الموسم المقبل في البريميرليغ، بعدما أنهى الموسم فى المركز السابع عشر بفارق نقطة واحدة عن فريقي بورنموث وواتفورد اللذين هبطا لدوري الدرجة الأولى، بجانب فريق نورويتش سيتى صاحب المركز العشرين والأخير.

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