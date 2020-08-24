مرتضى منصور يرفض اعتذار لاعب الأهلي ويشتكيه لـ"فيفا".. "يقتل القتيل ويمشي في جنازته"!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

فجر نادي الزمالك المصري أزمة جديدة في علاقته مع غريمه الأهلي بعد أن رفض رئيسه مرتضى منصور اعتذار لاعب "القلعة الحمراء" وليد سليمان للمدافع محمد عبدالشافي بعد أن تعمّد إصابته خلال المباراة التي جمعت الفريقين، السبت الماضي، في الجولة 21 من الدوري المصري لكرة القدم والتي انتهت بفوز زملكاوي عريض 3-1.

وقال الزمالك على موقعه الرسمي، اليوم الاثنين: "إن مجلس إدارة النادي قرر تقديم شكوى ضد لاعب الأهلي وليد سليمان إلى الاتحاد المصري والاتحاد الدولي (فيفا) تحمل أسماء اللاعبين الذين اعتدى عليهم اللاعب وتعمد إصابتهم، وآخرهم محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق الكروي بنادي الزمالك".

وكشفت الفحوصات الطبية عن إصابة عبدالشافي بكسر في عظمة الترقوة خضع على إثرها لعملية جراحية مما ترتب عليه ابتعاده عن اللعب لشهرين الأمر الذي سيحرم الزمالك من خدماته في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي سيواجه خلاله الرجاء البيضاوي المغربي في 25 سبتمبر المقبل بالدار البيضاء.

وأضاف البيان: "مجلس إدارة الزمالك يؤكد أن اعتداء وليد سليمان على عبدالشافي في مباراة رسمية في الدوري المصري، سيحرم الزمالك من اللاعب لمدة شهرين وهو الظهير الأيسر الأساسي للزمالك رغم حاجة الفريق إلى جهوده قبل ارتباطات الفريق لمنافسات مباريات دوري أبطال أفريقيا".

وأكمل: "مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك رفضا اعتذار وليد سليمان الذي قام بزيارة عبدالشافي في المستشفى لعلمه بتجهيز النادي شكوى ضده بكل الإصابات التي تسبب بها للاعبي الدوري، ويؤكد مرتضى منصور أنه ليس من حق اللاعب محمد عبد الشافي قبول اعتذار المدعو وليد سليمان او رفضه لأنه لم يعتدي عليه في منزله أو في المقهي انما تعمد هذا اللاعب ايذاء عبد الشافي اثناء مباراة رسمية في مسابقة الدوري الرسمية والاعتداء المتعمد من هذا اللاعب على عبدالشافي لم ينتج عنه اصابة لاعب الزمالك فقط، بل تضمن الضرر ايضا حرمان النادي من الظهير الأيسر الأساسي لمدة شهرين مما يؤثر على مسيرة النادي الناجحة وطموحاته في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، لذلك فإن زيارة اللاعب المؤذي للاعب الزمالك مرفوضة ايضا ويذكرنا بموقف بالمثل المصري الشعبي الشهير (يقتل القتيل ويمشي في جنازته)”.

وختم البيان: "نادي الزمالك من سلطته قبول الإعتذار أو رفضه لأن النادي منظومة إدارية تحترم الجميع لكن هناك رفض تام لتصرفات البلطجة في الملاعب".

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