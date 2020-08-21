ميسي يؤكد لمدرب برشلونة الجديد رغبته في الرحيل.. والكشف عن وجهته المقبلة

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "سبورت" الكاتالونية المقربة من نادي برشلونة عن تطورات مثيرة في ما يتعلق بالقضية الأبرز في النادي حاليا، وهي رحيل ليونيل ميسي من عدمه. وقالت إن النجم الأرجنتيني وقائد الفريق، قطع إجازته بعد تعيين المدرب الجديد للفريق، الهولندي رونالد كومان، واجتمع به من أجل مناقشة مستقبل اللاعب مع النادي.

وقالت إن ميسي وجه صدمة للمدرب ولكل أعضاء النادي حين قال لكومان إنه لا يرى "مستقبله المقبل في برشلونة"، مبقيا الباب مفتوحا على أي شيء، حيث لم يحسم بشكل قاطع، وترك الأمور غامضة. وقالت الصحيفة إن إدارة النادي متخوفة أكثر من أي وقت مضى من أن الامر هذه المرة قد يتم حقيقة، خاصة بعد الهزيمة التاريخية التي تلقاها الفريق بنتيجة 8-2.

في المقابل كشفت الصحيفة نفسها أن وكيل أعمال نجم سان جرمان، واللاعب السابق للفريق، البرازيلي نيمار، اشار إلى أن المفاجأة المدوية هي أن ليونيل ميسي قد يرحل إلى سان جرمان ويلتحق بنيمار، خاصة في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها الفريق أخيرا، واقترابه كثيرا من تحقيق لقب أبطال أوروبا، حيث يواجه بايرن ميونيخ الأحد في النهائي بمدينة لشبونة البرتغالية.

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