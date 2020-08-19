رئيس نادي برشلونة يوجه صدمة لعدد من النجوم ويضعهم على قائمة المغادرة

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم عن قائمة اللاعبين الذين قررت إدارة نادي برشلونة التخلص منهم في الصيف الحالي، على إثر الخسارة المدوية بنتيجة 8-2 من بايرن ميونيخ في دوري الأبطال، وفي إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإعادة بناء الفريق، بعد الهزيمة التاريخية. وكان على رأسها إقالة المدرب سيتيين، والمدير الرياضي إريك أبيدال، والتعاقد لموسمين مع المدرب الهولندي رونالدو كومان.

وكانت المفاجئة الصادمة لعدد من نجوم النادي، وضع إسمهم على قائمة اللاعبين الذين وافق رئيس النادي جوزيف بارتوميو على التخلص منهم، وهم تحديدا: سيرجيو روبيرتو وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس وصامويل أومتيتي وإيفان راكيتيش، بينهما الإسمان البارزان أكثر هما الأوروغوياني لويس سواريز، والمدافع جيرار بيكيه.

وقالت الصحيفة إن النادي بهذا القرار سيدخل في مفاوضات شاقة وصعبة مع هؤلاء اللاعبين، خاصة وأن بعضهم ما تزال عقودهم سارية، ويتقاضون أجورا ضخمة، منهم سواريز وبيكيه وألبا وبوسكيتس.

في المقابل حسم بارتوميو في قائمة اللاعبين المستمرين مع النادي، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والحارس الألماني تير شتيغن، والفرنسيان غريزمان وديمبلي، والهولندي فرانكي دي يونغ وأنسو فاتي ونيلسون سيميدو.

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