دافيد سيلفا يعود إلى "الليغا" من بوابة ريال سوسيداد

المصدر: وكالات

أعلن نادي ريال سوسييداد الإسباني لكرة القدم اليوم تعاقده مع لاعب الوسط المخضرم دافيد سيلفا لمدة عامين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي. وكتب النادي الباسكي على موقعه الرسمي "ريال سوسييداد توصل إلى اتفاق مع دافيد سيلفا للدفاع عن ألوان الفريق في الموسمين المقبلين حتى يونيو 2022".

وكان سيلفا مرشحا للانضمام إلى صفوف لاتسيو بحسب بعض وسائل الاعلام الايطالية، التي أكدت أنه كان سيخضع إلى الفحص الطبي في العاصمة روما. وأمضى سيلفا (34 عاما) عشرة أعوام في صفوف مانشستر سيتي الانجليزي ختمها السبت بالخروج من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي، وهو اللقب الوحيد الذي ينقص خزائنه.

وتوج سيلفا (125 مباراة دولية) خلال مسيرته الاحترافية بألقاب كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012 والدوري الإنجليزي الممتاز في اربع مناسبات (2012 و2014 و2018 و2019) إضافة الى لقبين في مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي (2011 و2019) وخمسة القاب في كأس الرابطة الانكليزية (2014 و2016 و2018 و2019 و2020) وكأس الدرع الخيرية ثلاث مرات (2012 و2018 و2019) مع مانشستر سيتي، كما توج بلقب كأس إسبانيا مع فالنسيا عام 2008.

وسيعود سيلفا إلى الليغا، حيث بدأ مشواره الكروي عام 2003 مع فريق فالنسيا الذي انتقل منه الى صفوف مانشستر سيتي عام 2010، علما بأنه لعب لمدة موسم على سبيل الاعارة مع ايبار (2004-2005) وسلتا فيغو (2005-2006).

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