برشلونة يقيل مدربه سيتين بعد الخروج المذل من أبطال أوروبا

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلن رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، عن إقالة المدير الفني للفريق كيكي سيتين، وذلك إثر الخروج المذل من بطولة دوري أبطال أوروبا، وخسارة الفريق الكتالوني أمام بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة "2-8".

وقال بارتوميو في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن: "كيكي سيتين لم يعد مدرباً لفريق برشلونة"، مشيراً إلى أن قرار إقالة المدرب جاء عقب الاجتماع الذي جمعه مع إدارة النادي، وتم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات، من أبرزها تحديد هوية المدرب الجديد للفريق.

ووفقاً للإذاعة الإسبانية، تضم قائمة المدربين الذين يمكن لهم تسلم المهام خلفاً لكيكي سيتين، كلاً من الهولندي رونالد كومان، وجارسيا بيمينتا المدير الفني للفريق الرديف في برشلونة، والأرجنتيني مارويسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لفريق توتنهام الإنجليزي.

الجدير ذكره، أن إدارة برشلونة تعاقدت في يناير الماضي مع المدرب سيتين بعقد يمتد حتى 2022، وذلك خلفاً للمدرب السابق أرنستو فالفيردي، إلا أن برشلونة لم يظهر بالمستوى المطلوب تحت قيادة مدربه كيكي، مما اتجه بإدارة النادي وعقب الخسارة الكبيرة أمام بايرين ميونيخ إلى اتخاذ قرار الإقالة.

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