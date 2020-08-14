"فيفا" ينتصر لنادي الزمالك ضد كهربا.. ويوقع عليه غرامة مالية كبيرة

المصدر: حميد نعمان - دبي

انحاز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال قضية النزاع القانوني والمالي بين لاعب الأهلي حاليا محمود عبدالمنعم الشهير بـ"كهربا"، ونادي الزمالك، حيث قرر بشكل مبدئي تغريم "كهربا" بنحو مليوني دولار أي نحو 31 مليون جنيه مصري، و800 ألفاً.

وجاء ذلك من خلال بيان صحافي نشره حساب نادي الزمالك على "تويتر"، مشيرا أيضا إلى أن الاتحاد الدولي وقع عقوبة أخرى بنسبة 5% من أجمالي القعوبة كفوائد على المبلغ الأساسي، على خلفية اتهام الزمالك للاعب بالهروب من التزامه بعقده السابق مع النادي، واختيار التوقيع بدلا عن ذلك للنادي الأهلي المصري.

وقال الزمالك إن كهربا مطالب بسداد المبلغ المذكور خلال 45 يوما، أو سيتعرض للإيقاف عن اللعب. في جانب آخر، كشف النادي الأهلي أنه لم يتعرض لأي عقوبة من "فيفا"، وأن موقفه القانوني سليم في هذا الإطار، خاصة وأنه تعاقد مع اللاعب حين كان قادما من نادي أفيس البرتغالي، وأن "التعاقد تم من خلال الطرق القانونية". وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن كهربا كلف محاميه باستئناف العقوبة، التي شملت أيضا ناديه السابق أفيس.

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