ميسي مبدع.. كالعادة

المصدر: برشلونة - أ.ف.ب

ضرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ موعداً نارياً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد فوز الأول على ضيفه نابولي الإيطالي 3-1 السبت في إياب ثمن النهائي (1-1 ذهاباً)، والثاني بنتيجة كبيرة على تشلسي الإنجليزي 4-1 (3-صفر ذهاباً).

وجراء تفشي فيروس «كوفيد-19» أجرى الاتحاد القاري للعبة (ويفا) تعديلاً على نظام البطولة في نسختها الحالية، حيث ستقام أدوارها النهائية في العاصمة البرتغالية لشبونة، وستكون مباريات ربع النهائي ونصف النهائي من مواجهة واحدة عوضاً عن ذهاب وإياب.

يفتتح ربع النهائي يوم الأربعاء اتالانتا الإيطالي مع باريس سان جرمان الفرنسي، ثم يلعب الخميس لايبزيغ الألماني مع اتلتيكو مدريد الإسباني، والجمعة برشلونة مع بايرن، والسبت مانشستر سيتي الإنجليزي مع ليون الفرنسي.

وقاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة إلى ربع النهائي للمرة الـ13 توالياً، بعد فوزه الصريح على ضيفه نابولي الإيطالي 3-1 بعد تعادلهما ذهاباً 1-1 في جنوب إيطاليا قبل نحو خمسة أشهر، عندما تم تعليق البطولة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليتأهل الفريق الكاتالوني 4-2 بمجموع المباراتين.

وقدم ميسي وبرشلونة شوطاً جيداً تقدم فيه 3-1، قبل تراجعه في الثاني واكتفائه بالنتيجة.

سواريز وغاتوزو

على ملعب «كامب نو»، سجل لوصيف الدوري الإسباني الفرنسي كليمان لانغليه برأسية اثر ركنية (10)، وميسي متلاعباً بالدفاع بطريقته المعهودة (23)، والأوروغوياني لويس سواريز (45+1 من ركلة جزاء)، ولنابولي العائد من إصابة لورنتسو انسينيي (45+5 من ركلة جزاء).

قال سواريز «كان الهدف التأهل. كنا ندرك صعوبة ذلك، لكننا تأهلنا. وعلينا أن ننتهز هذه الأيام للراحة لمواجهة الخصم المقبل».

وتابع «بكل تأكيد كنا نعرف أن نابولي سيصنع بعض الفرص، لكن لحسن الحظ سجلنا أولاً، وكان هذا مهماً. من الصعب أن يسجل خصمك على أرضك أولاً».

وتابع برشلونة نتائجه الجيدة على أرضه، حيث لم يخسر في سبع سنوات، فيما فشل «بارتينوبي» في بلوغ ربع نهائي المسابقة القارية للمرة الأولى في تاريخه.

كما فشل مدربه الجديد جينارو غاتوزو (42 عاماً)، الذي أحرز لقب دوري الأبطال مرتين مع ميلان كلاعب، في متابعة إنقاذ الفريق الأزرق.

وعبر غاتوزو عن اسفه، قائلاً «ارتكبنا أخطاء كبيرة جداً على مدى نصف ساعة، لكن باستثناء ذلك قدمنا مباراة بشخصية كبيرة. صعبنا الأمور على برشلونة. أملك لاعبين أقوياء، لكن كي نكون لاعبين أقوياء يجب أن نظهر شخصية مختلفة عن تلك التي أظهرناها في الأشهر الماضية».

وتابع «حصلنا على ضعف فرصهم، وكنا قادرين على الفوز. الفرديات صنعت الفارق. لدي شبان يمكنهم أن يصبحوا أقوياء جداً».

ليفاندوفسكي لا يقهر

في المباراة الثانية، خطا بايرن ميونيخ خطوة جديدة نحو تكرار الثلاثية التاريخية التي حققها عام 2013، بعدما قاده البولندي روبرت ليفاندوفسكي لتأهل سهل على حساب تشلسي.

وسجّل ليفاندوفسكي الهدفين الأول والرابع في الدقيقتين الـ10 من ركلة جزاء و83، ومنح الثاني لزميله الكرواتي إيفان بيريشيتش (24)، والثالث للفرنسي كورنتان توليسو (76) بعد تمريرتين حاسمتين، فيما جاء هدف تشلسي عن طريق تامي إبراهام (44).

وجدد بايرن فوزه على ضيفه، بعدما تغلب عليه ذهاباً في «ستامفورد بريدج» بثلاثية نظيفة في فبراير قبل تعليق النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ليتأهل 7-1 بمجموع المباراتين.

وقال النمسوي دافيد ألابا لاعب بايرن لقناة «سكاي» عن اللقاء المرتقب مع برشلونة في ربع النهائي «نحن متحمسون بالفعل. برشلونة مذهل، ولكننا نريد أن نتنافس معهم. سنذهب إلى البرتغال بثقة، وبعد الأشهر القليلة الماضية، ليس لدينا ما نختبئ منه».

نجح فليك وأخفق لامبارد

نجح مدرب بايرن هانزي فليك، حيث اخفق نظيره فرانك لامبارد، إذ قاد فريقه في أول موسم له بعد تسلم الإدارة الفنية في نوفمبر الماضي للفوز بلقبي الدوري والكأس المحليين وربع نهائي المسابقة الأوروبية الأم، في حين اكتفى نجم تشلسي السابق، الذي حل بديلاً للإيطالي ماوريتسيو ساري في يوليو 2019 بوصافة الكأس المحلية، والمركز الرابع في الدوري، ما ضمن له مشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

ورأى لامبارد «لست سعيداً، ولم نرغب في الخسارة هنا، لكن بعد تلقي هدفين سريعين سمحت لنا ردة فعلنا بالعودة إلى المباراة. واجهنا فريقاً كبيراً وعالي المستوى. عندما نشاهد عدد المباريات للاعبين في دوري الأبطال على ارض الملعب نفهم ماذا حصل».

وعزز ليفاندوفسكي صدارته لترتيب هدافي المسابقة بتسجيله الهدف الـ13، بفارق ثلاثة أهداف عن النروجي إرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، علماً بأن الأخير ودّع من الدور ثمن النهائي أمام باريس سان جرمان الفرنسي.

وقال مهاجم بايرن سيرج غنابري «شعورنا جيد من الناحية البدنية، عملنا بشكل جيد في آخر أسبوعين. أعتقد أن مستوانا جيد. ونحن محظوظون بأن يكون لدينا مهاجم مثل ليفاندوفسكي. جيد أن تلعب إلى جانبه».

كما رفع ليفاندوفسكي رصيده في جميع المسابقات إلى 53 هدفاً هذا الموسم، متفوقاً على جميع اللاعبين في البطولات الخمس الكبرى.

- النجم الأرجنتيني قاد برشلونة إلى ربع النهائي للمرة الـ13 توالياً.

- ثلاثية برشلونة سجلها لانغليه وميسي وسواريز.

برنامج المباريات

■الأربعاء 12-8: اتالانتا - باريس سان جرمان.

■الخميس 13-8: لايبزيغ - اتلتيكو مدريد.

■■الفائزان يلتقيان في نصف النهائي 18-.8

■الجمعة 14-8: برشلونة - بايرن ميونيخ.

■السبت 15-8: مانشستر سيتي - ليون.

■■الفائزان يلتقيان في نصف النهائي 19-8.

■■النهائي 23 أغسطس الجاري.

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