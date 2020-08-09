برشلونة وبايرن ميونيخ يضربان موعداً نارياً في ربع نهائي دوري الأبطال

المصدر: متابعات - خالد صديق

ضرب برشلونة الاسباني وبايرن ميونيخ موعدا ناريا في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم، بعد فوز الاول على ضيفه نابولي الايطالي 3-1 السبت في اياب ثمن النهائي (1-1 ذهابا)، والثاني بنتيجة كبيرة على تشلسي الانجليزي 4-1 (3-صفر ذهابا).

وجراء تفشي فيروس "كوفيد-19" اجرى الاتحاد القاري للعبة (ويفا) تعديلا على نظام البطولة في نسختها الحالية، حيث ستقام ادوارها النهائية في العاصمة البرتغالية لشبونة وستكون مباريات ربع النهائي ونصف النهائي من مواجهة واحدة عوضا عن ذهاب وإياب.

يفتتح ربع النهائي يوم الاربعاء اتالانتا الايطالي مع باريس سان جرمان الفرنسي، ثم يلعب الخميس لايبزيغ الالماني مع اتلتيكو مدريد الاسباني، الجمعة برشلونة مع بايرن والسبت مانشستر سيتي الانجليزي مع ليون الفرنسي.

وقاد الارجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة الى ربع النهائي للمرة الثالثة عشرة تواليا بعد فوزه الصريح على ضيفه نابولي الايطالي 3-1بعد تعادلهما ذهابا 1-1 في جنوب ايطاليا قبل نحو خمسة اشهر عندما تم تعليق البطولة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليتأهل الفريق الكاتالوني 4-2 بمجموع المباراتين.

وقدم ميسي وبرشلونة شوطا جيدا تقدم فيه 3-1، قبل تراجعه في الثاني واكتفائه بالنتيجة. على ملعب "كامب نو" سجل لوصيف الدوري الاسباني الفرنسي كليمان لانغليه برأسية اثر ركنية (10)، ميسي متلاعبا بالدفاع بطريقته المعهودة (23) والاوروغوياني لويس سواريز (45+1 من ركلة جزاء)، ولنابولي العائد من اصابة لورنتسو انسينيي (45+5 من ركلة جزاء).

وفي المباراة الثانية، خطا بايرن ميونيخ خطوة جديدة نحو تكرار الثلاثية التاريخية التي حققها عام 2013، بعدما قاده البولندي روبرت ليفاندوفسكي لتأهل سهل على حساب تشلسي.

وسجّل ليفاندوفسكي الهدفين الأول والرابع في الدقيقتين العاشرة من ركلة جزاء و83، ومنح الثاني لزميله الكرواتي إيفان بيريشيتش (24)، والثالث للفرنسي كورنتان توليسو (76) بعد تمريرتين حاسمتين، فيما جاء هدف تشلسي عن طريق تامي ابراهام (44).

وجدد بايرن فوزه على ضيفه، بعدما كان تغلب عليه ذهابا في "ستامفورد بريدج" بثلاثية نظيفة في شباط/فبراير قبل تعليق النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ليتأهل 7-1 بمجموع المباراتين.

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