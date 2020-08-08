مانشستر سيتي يهزم ريال مدريد ذهابًا وإيابًا ويُقصيه من دوري أبطال أوروبا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

خرج فريق ريال مدريد من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على يد مضيفه مانشستر سيتي، إثر هزيمته أمامه (1-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، على ملعب "الاتحاد".

وأحرز هدفي مانشستر سيتي كل من رحيم ستيرلينغ والمهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس، في الدقيقتين (9 و68) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف ريال مدريد اليتيم، في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول.

وجدد مانشستر سيتي بذلك فوزه على ريال مدريد وبالنتيجة ذاتها (2-1)، بعد فوزه في لقاء الذهاب أيضا، على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وكان زيدان قد نجح في ولايته الأولى في قيادة الفريق الملكي، ثلاث مرات متتالية، بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا "تشامبيونز ليغ" في الأعوام (2016، 2017، 2018)، قبل أن يرحل عنه صيف 2018 بشكل مفاجئ.

وأخفق ريال مدريد، للمرة الثانية على التوالي، في تخطي حاجز الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا "تشامبيونز ليغ"، بعد خروجه على يد أياكس أمستردام الهولندي، في الموسم الماضي، بالرغم من فوز "الميرينغي" ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد، لكنه تعرض لهزيمة ساحقة (1-4) في عقر داره، في غياب قائده سيرخيو راموس، الذي غاب عن مواجهة اليوم أيضا، بسبب عقوبة الإيقاف كذلك.

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