تصريح مستفز من نجل مارادونا عن ليونيل ميسي

المصدر: حميد نعمان - دبي

فاجأ نجل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا وسائل الإعلام في بلده بتصريح مستفز ضد النجم البارز للكرة الأرجنتينية حاليا، وقائد فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي. وقال دييغو مارادونا جونيور في حوار خاص لصحيفة "سبورت" الكاتالونية المقربة من نادي برشلونة إن ليونيل ميسي هو "ظاهرة في كرة القدم".

لكن وسائل إعلام أرجنتينية رأت أن حديثه بعد ذلك عن المقارنة بين والده وميسي فيه استفزاز لنجم برشلونة، حيث قال في رده عن سؤال "سبورت" له عن الأفضل بينهما، فقال: أحب ميسي، وأرى أنه أفضل بمراحل من رونالدو، لكن حين تقارن أي لاعب بوالدي، فالمقارنة غير ممكنة، لانه لا يجب مقارنة "الفضائيين" بـ"البشر". وأشار إلى أن ميسي مهما تألق فهو سيظل لاعبا بمستوى أقل من الذي حققه والده في تاريخ كرة القدم.

وتابع: أنا آسف لميسي، لأنه بالإمكان أن يكون أفضل اللاعبين "البشر" لكن من المستحيل له أن يصل إلى مستوى والدي.

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