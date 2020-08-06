الهلال يدشن عودة الدوري السعودي بتحطيم آمال النصر.. ويبصم على الصدارة برباعية

المصدر: سيد مصطفى - دبي

قاد الفرنسي بافيتمبي غوميز، الهلال لتحقيق فوز كبير وعريض على النصر قوامه، 4/1 في ديربي الرياض، الذي أقيم مساء أمس، على استاد الملك فهد الدولي، في مستهل استئناف الدوري السعودي لكرة القدم، ضمن الجولة 23. وبهذه النتيجة يكون الهلال قد نجح في كسر عُقدة النصر الذي فاز عليه في مباراتين وتعادلا في واحدة في أخر ثلاث مباريات جمعتهما معا.

ونجح "أسد الهلال" في تسجيل هدفين، في الدقيقتين، "55 و80"، فيما أحرز جيوفينكو وكارلوس ادواردو هدفاً لكل منهما، "35"، و"60"، وجاء هدف النصر الوحيد عن طريق سلطان الغنام “45+1". وبهذه النتيجة يكون الهلال قد وسع الفارق بينه وبين العميد صاحب المركز الثاني إلى تسع نقاط، ويقترب من حسم اللقب قبل تسعة جولات فقط من نهاية المسابقة.

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