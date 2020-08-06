إلغاء تراكم البطاقات بنهاية دور الـ 16 في «الأبطال»

المصدر: زيوريخ - أ.ف.ب

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعديلاً على قواعد تراكم البطاقات الصفراء في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، حيث سيجري إلغاء احتساب البطاقات مع نهاية دور الستة عشر بدلاً من دور الثمانية، في ظل استكمال منافسات البطولتين هذا الموسم بنظام جديد، بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد «يويفا» أن قرار تغيير قواعد تراكم البطاقات في البطولتين هذا الموسم جاء نظراً لأن الأدوار النهائية اعتباراً من دور الثمانية ستقام بنظام الحسم في مباراة واحدة بدلاً من نظام الذهاب والإياب المعتاد. وذكر «يويفا»: «كل البطاقات الصفراء ستلغى مع ختام منافسات دور الستة عشر. ولن يجري أخذها في الاعتبار بدءاً من دور الثمانية».

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