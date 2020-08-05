مانشستر سيتي يضم الجناح الإسباني فيران توريس من فالنسيا بعقد لـ5 مواسم

المصدر: وكالات

أعلن مانشستر سيتي الانجليزي تعاقده مع الجناح الاسباني فيران توريس من نادي فالنسيا الاسباني بعقد لمدة خمس مواسم، في حين اشارت تقارير صحافية بأن قيمة الصفقة بلغت 27 مليون دولار.

وقال مدير كرة القدم في نادي مانشستر سيتي الاسباتي تشيكي بيغيريستين في تصريح صحافي: لقد تابعنا تطور مستوى فيران عن كثب وقد اثار اعجابنا".

اما فيران فقال لموقع النادي الرسمي "انا سعيد جدا للانضمام الى مانشستر سيتي. كل لاعب يود ان يكون جزءا من فريق هجومي ومانشستر سيتي يعتبر من اكثر الفرق التي تعتمد على الهجوم في عالم كرة القدم". ويسعى مدرب سيتي الاسباني بيبي غوارديولا الى تعزيز صفوف فريقه بعد فقدانه لقب الدوري الانجليزي الممتاز لصالح ليفربول.

وذكرت تقارير صحافية بان النادي الشمالي توصل الى اتفاق لضم مدافع بورنموث الهولندي ناثان آكي مقابل 48 مليون دولار.

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