حسن شاكوش يثير أزمة في النادي الأهلي.. والسبب «صورة»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أثار المطرب الشعبي المصري، حسن شاكوش أزمة داخل النادي الأهلي، بسبب صورة التقاطها مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والمغضوب عليه من المدرب السويسري فايلر، صالح جمعة. وتعود القصة إلى صورة نشرها شاكوش عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي مع صالح جمعة، الذي أهداه قميصه رقم 10، تبين أنها التقطت من داخل الممر المؤدي إلى غرفة خلع الملابس، وهو المكان الذي لا يُسمح بدخول أي شخص من خارج الفريق الأول لكرة القدم، والجهاز الفني والإداري، وحتى أعضاء مجلس إدارة الأهلي لا يسمح لهم بالتوجه إلى غرفة خلع الملابس، أو الممر المؤدي إليها.

وتعرض مدير الكرة في النادي الاهلي، سيد عبدالحفيظ إلى انتقادات واسعة بسبب هذه الواقعة، اذ أكد المعارضون لـ«عبدالحفيظ»، بحسب وسائل إعلام مصرية أنه "فقد سيطرته على غرفة خلع الملابس ما جعل اللاعبون غير مكترثين بالتعليمات التي تفرضها إدارة الفريق".

في المقابل كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أنه صدرت تعليمات لمدير الكرة، بعدم توقيع أي عقوبات ضد صالح جمعة، خوفاً من اثارة غضب اللاعب الذي يهدد دائما بالرحيل عن القلعة الحمراء، بعد أن وقع على عقود مبدئية للعب لنادي الزمالك.

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