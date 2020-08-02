لاعب الزمالك يمزق عقده غضباً من "إدارة مرتضى منصور"!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "الوطن" المصرية بأن الظهير الأيمن في نادي الزمالك المصري حازم إمام مزّق عقده خلال جلسة جمعته مع إدارة "القلعة البيضاء"، غاضباً مما أسماه بمراوغات النادي معه خلال عملية تجديد عقده.

وقالت الصحيفة، اليوم الأحد: "إن حازم إمام يشكو طريقة تعامل إدارة النادي معه بشأن تجديد عقده، وأنه يرى أن إدارة النادي تراوغه في التجديد رغم ترحيبه الدائم بالتجديد"، موضحة أن "اللاعب وقع على عقود التجديد، ولكن حدثت أزمة بسبب مقدم العقد، إذ فوجئ بعدم حصوله على مقدم تعاقده الجديد، وطالبته إدارة النادي (برئاسة مرتضى منصور) بالصبر، وهو الأمر الذي أغضبه بسبب عدم وفاء الإدارة معه بمنحه مقدم التعاقد، وقام بتمزيق العقد".

ويعتبر حازم إمام من أبرز عناصر الخبرة في الزمالك ويتمتع بشعبية كبيرة بين أنصار النادي خصوصاً أنه ارتدى شارة الكابتن في مناسبات عدة، كما يحظى اللاعب بثقة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي طلب من المشرف العام على الكرة بالنادي أمير مرتضى سرعة إنهاء أزمة اللاعب وتجديد عقده لكون الفريق بحاجة إلى خدماته.

وأضافت الصحيفة "أن حازم إمام تلقى عرضا من أحد الأندية الكبيرة فى السعودية لضمه بداية من الموسم الجديد، إلا أنه ينتظر حسم مصيره مع الفريق سواء بالتجديد أو الرحيل، كما أنه يمتلك عرضا آخر من الاتحاد السكندري، وسيرحل رسميا في حالة استمرار تجاهله".

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