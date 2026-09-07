«سالك» تجدد شراكتها مع «ترانسكور» الأميركية 5 سنوات

أعلنت شركة «سالك»، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، تجديد عقد الشراكة الاستراتيجية مع شركة «ترانسكور» الأميركية، المتخصصة في مجال التعرفة المرورية، خمس سنوات.

وشهد رئيس مجلس إدارة شركة «سالك»، مطر الطاير، تجديد عقد الشراكة الذي وقّعه كلٌّ من الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إبراهيم سلطان الحداد، والرئيس التنفيذي لشركة «ترانسكور»، ويت هول، وقال الحداد: «يمثّل تجديد عقدنا مع (ترانسكور) امتداداً لعلاقة طويلة تقوم على الخبرة التقنية والعمل المشترك، ونتطلّع خلال السنوات الخمس المقبلة إلى الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات والحلول الرقمية المتقدمة، بما يعزّز جاهزية عملياتنا للمستقبل، ويدعم تطوير قدرات محفظة (سالك)، وتوسيع نطاق استخدامها عبر خدمات التنقّل المختلفة، بما يرتقي بتجربة المتعاملين، ويدعم رؤية دبي في تطوير منظومة تنقّل أكثر ذكاءً وسلاسة واستدامة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ترانسكور»، ويت هول: «نتطلّع خلال السنوات المقبلة إلى دعم تطلعات (سالك) ورؤيتها لمواصلة تطوير منظومة التعرفة المرورية، ونؤكّد التزامنا بتسخير خبراتنا وقدراتنا التقنية لتقديم حلول وخدمات وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة والموثوقية». وبحسب بيان، صدر أمس، فقد حافظت «سالك» على الأثر المالي المتوقع للعقد من دون تغيير جذري، حيث من المتوقع أن تحافظ الشركة على مستوى نسبة المصروفات السنوية التشغيلية نفسه، التي ستراوح بين 5 و5.5% من إجمالي الإيرادات السنوية، على الرغم من أن العقد المجدد يتضمن تحسينات جوهرية على الأطر التعاقدية والتشغيلية والرقابية.