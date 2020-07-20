السعودي خليل الزياني أفضل مدرب في تاريخ كأس آسيا

المصدر: كوالالمبور - د ب أ

فاز المدرب السعودي خليل الزياني في استفتاء الجماهير لأفضل مدرب في تاريخ نهائيات كأس آسيا لكرة القدم.

وقاد الزياني المنتخب السعودي للتتويج بلقب كأس آسيا 1984، وهو اللقب الأول من ضمن ثلاثة ألقاب حققتها السعودية في البطولة.

ونال الزياني نسبة 77 بالمئة من أصوات المشاركين في الاستفتاء، والذين تجاوز عددهم 26 ألف من قراء الموقع الالكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان المدرب السعودي من ضمن عشرة مدربين تنافسوا في هذا الاستفتاء>

وقاد خليل الزياني منتخب السعودية خلال مشاركته الأولى في نهائيات كأس آسيا، عام 1984 في سنغافورة، وأصبح الفريق تحت قيادته أول منتخب يتوج باللقب خلال مشاركته الأولى منذ تتويج إيران باللقب قبل 16 عاماً.

ولم يخسر المنتخب السعودي أي مباراة خلال دور المجموعات، بما في ذلك الفوز على الكويت حاملة اللقب بهدف دون رد ليتأهل الفريق إلى الأدوار الإقصائية، ثم فاز على الصين بهدفين نظيفين في النهائي.

كما قاد الزياني المنتخب السعودي خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية 1984، وحقق أيضاً نجاحات على مستوى الأندية خاصة مع نادي الاتفاق.

وتفوق الزياني على مدربين إيرانيين هما محمد رانجبار وحشمت مهاجراني وثلاثة مدربين من البرازيل هم كارلوس البرتو بيريرا وزيكو وجورفان فييرا بالإضافة إلى الأسترالي انج بوستيكوجلو والإسباني فيليكس سانشيز والفرنسي فيليب تروسييه والإيطالي البرتو زاكيروني.

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