هروب جماعي لنجوم الأهلي السعودي.. عمر السومة للهلال أم النصر؟

المصدر: سيد مصطفى – دبي

كشفت تقارير إعلامية سعودية بأن نادي أهلي جدة، بطل الثلاثية التاريخية في عام 2016، يواجه "كارثة حقيقية"، بهروب نجوم الفريق الأول لكرة القدم، لعدم قدرة النادي على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه عدداً غير قليل من لاعبيه.

وقال موقع "سبورت الرياضي": "إن هروب نجوم الأهلي، بدأ عندما فسخ مهاجم الرأس الأخضر دجانيني تفاريس، عقده مع النادي، بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، كما رفض اللاعب الدولي عبدالفتاح عسيري، التجديد، وفضل الانتقال رسمياً إلى النصر بحثاً عن الاستقرار المادي".

وأقدم على القرار نفسه زميله سلمان المؤشر، الذي رفض رسميًا تجديد عقده مع الأهلي، لعدم تنفيذ الإدارة وعودها بشأن مستحقاته المالية، في عقده السابق، منذ ثلاث سنوات تقريباً.

كما هدد الحارس الدولي الكبير محمد العويس، بفسخ عقده مع الأهلي، بسبب الأزمات المالية والفنية، وسط أنباء عن اتفاقه مع النصر.

وأوضح الموقع أن "الإعلامي سعود المشعل، حذر من احتمالية رحيل الأسطورة السورية عمر السومة، مع اقتراب نهاية عقده وانتقاله للهلال أو النصر".

ويحظى السومة (31 سنة) الذي ينتهي عقده في يونيو 2021، باهتمام كبير للغاية من الهلال والنصر، واللذان يسعيان للتعاقد معه، منذ عامين تقريبًا، وحتى الآن.

وتابع الموقع: "كما يصر الجزائري يوسف بلايلي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، على الرحيل من الأهلي، والعودة إلى الأجواء الأوروبية من جديد، ودفعت هذه الأنباء جمهور الأهلي، ليصب غضبه على إدارة النادي وسط أنباء عن رحيل الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، عضو الشرف الذهبي، الذي بدأ يفكر في الرحيل عن النادي".

وختم: "يرى الخبراء أن رحيل بن مشعل سيمثل ضربة جديدة لمستقبل الأهلي، باعتباره الداعم المالي الأول للنادي، مشيرين إلى أن الأهلي من دون الأمير لن يستطيع الصمود، بل سينهار أكثر، ويرحل نجوم آخرين عن الفريق في الفترة المقبلة".

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