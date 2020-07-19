كاين يعزز حظوظ توتنهام في "يوروبا ليغ" ويعقد مهمة ليستر في دوري الابطال

المصدر: لندن - أ ف ب

عزز المهاجم الدولي هاري كاين حظوظ فريقه توتنهام في ضمان بطاقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل، وعقَّد مهمة ضيفه ليستر سيتي في حسم احدى البطاقتين الاخيرتين لمسابقة دوري ابطال اوروبا، عندما قاده الى الفوز عليه 3-صفر الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وفرض كاين نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين (37 و40)، رافعا رصيده الى 17 هدفا على لائحة الهدافين، وصنع الهدف الأول الذي سجله مدافع ليستر سيتي جيمس جاستن بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السادسة.

وهو الفوز الثالث على التوالي لتوتنهام والسادس عشر هذا الموسم فعزز حظوظه في المنافسة على احدى البطاقتين المؤهلتين لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" والتي يضمنها صاحبا المركزين الخامس والسادس.

وارتقى توتنهام الى المركز السادس مؤقتا برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين أمام ولفرهامبتون الذي يستضيف غدا كريستال بالاس مضيف سبيرز في المرحلة الأخيرة.

وأسدى توتنهام خدمة لجاره تشلسي الثالث ومانشستر يونايتد الرابع لحسم البطاقتين الاخيرتين المؤهلتين الى مسابقة دوري أبطال اوروبا، وبات الأول بحاجة إلى الفوز على مضيفه ليفربول البطل الأربعاء في ختام المرحلة لضمان بطاقته رسميا في المسابقة القارية العريقة، فيما يملك الثاني فرصة انتزاع المركز الرابع من ليستر عندما يستضيف وست هام يونايتد الأربعاء أيضا، قبل أن يحل ضيفا على ليستر في قمة حاسمة على البطاقة الأخيرة المؤهلة لدوري الأبطال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news