ريال مدريد يجتاز غرناطة بصعوبة ويصبح على أعتاب لقب الدوري الإسباني

المصدر: غرناطة /إسبانيا - رويترز

فاز ريال مدريد المتصدر بصعوبة 2-1 على غرناطة ليحقق فوزه التاسع على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين ويصبح على أعتاب التتويج باللقب.

واستعاد فريق المدرب زين الدين زيدان فارق النقاط الأربع مع برشلونة صاحب المركز الثاني وحامل اللقب.

وسيضمن ريال مدريد التتويج باللقب لأول مرة منذ 2017 إذا فاز على فياريال يوم الخميس المقبل أو إذا تفوق على ليجانيس في الجولة الأخيرة.

وقال سيرجيو راموس قائد ريال ”بالفعل نحن اقتربنا خطوة واحدة لكن يجب مواصلة التقدم ولا يزال يجب حصد المزيد من النقاط وسنحاول الفوز بكل مباراة متبقية لأن هذا هدفنا باستمرار“.

وأضاف ”أتمنى حقا أن نحتفل بالفوز بلقب هذا الدوري. نتائجنا تتحدث عن نفسها“.

وبدأ ريال بشكل رائع وتقدم المدافع الفرنسي فيرلان ميندي بالهدف الأول بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة هائلة من زاوية ضيقة في الدقيقة العاشرة ليهز الشباك لأول مرة مع ناديه.

وأضاف كريم بنزيمة هداف ريال مدريد الهدف الثاني بتسديدة متقنة من مدى قريب في الدقيقة 16 ليرفع رصيده إلى 19 هدفا في الدوري هذا الموسم لكن غرناطة، الذي يملك فرصة ضعيفة في التأهل للدوري الأوروبي، رفض الاستسلام.

وأنقذ تيبو كورتوا حارس ريال المتألق فرصة من تسديدة المدافع دومينجوس دوارتي قبل الاستراحة بينما قلص المهاجم الفنزويلي داروين ماتشيس الفارق في بداية الشوط الثاني بعد خطأ من كاسيميرو.

وهذا أول هدف يدخل مرمى ريال في ست مباريات لكن غرناطة كان خطيرا وسدد المهاجم أنتونين كرة قوية قرب النهاية أنقذها كورتوا.

وأجاد راموس بشدة في إبعاد تسديدة رامون عزيز من على خط المرمى في اللحظات الأخيرة ليخرج ريال مدريد بانتصار ثمين. ش

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