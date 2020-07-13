الإصابة تُبعد غريزمان عن برشلونة

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أعلن نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس، أن مهاجمه، الفرنسي أنطوان غريزمان، تعرّض لإصابة ستبعده عن صفوفه لفترة غير محددة، في مرحلة فاصلة من موسمه على الصعيدين المحلي والقاري.

وأوضح النادي الكاتالوني في بيان: «أظهرت الفحوص أن لاعب الفريق الأول، أنطوان غريزمان، يعاني إصابة عضلية في فخذ الساق اليمنى، وأنه لن يكون موجوداً بالتشكيلة في الفترة الراهنة، وتطور الإصابة سيحدد وجوده».

من جهتها، أشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» إلى أن الإصابة ستبعد غريزمان عن المباراتين المتبقيتين لبرشلونة في «الليغا»، وأن الفريق يأمل بعودته لخوض إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الثامن من أغسطس.

ويستضيف برشلونة نابولي الإيطالي في الإياب، بعد تعادلهما 1-1 ذهاباً.

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