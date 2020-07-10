نادٍ عربي بحاجة إلى 1.5 مليون دولار لدفع رواتب لاعبيه

المصدر: وكالات

كشف رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري لكرة القدم عز الدين أعراب أن الفريق بحاجة عاجلة لنحو 1.5 مليون دولار لتسديد رواتب لاعبيه العالقة منذ مدة.

واعترف أعراب أن وفاق سطيف يعيش أزمة مالية خانقة قد تعصف به إذا لم يجد طريقة لتجاوزها في أقرب وقت.

وقال أعراب، في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة، إنه تواصل مع عدة شركات لإقناعها برعاية الفريق في الفترة المقبلة، لكنه أوضح أنه لم يحصل منها إلا على وعود.

من جهة أخرى، أكد أعراب ان قرار وزارة الشباب والرياضة بعدم الترخيص لاستئناف المنافسات الرياضية في الوقت الراهن بسبب انتشار فيروس كورونا، يؤكد ما كانت تطالب به الأندية، داعيا اتحاد الكرة الجزائري إلى اتخاذ القرارات التي تحفظ حق كل فريق.

يذكر أن وفاق سطيف يحتل المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 37 نقطة متقدما على مولودية الجزائر بفارق الأهداف، ومتخلفا بـ3 نقاط عن شباب بلوزداد المتصدر قبل 8 جولات من ختام الموسم المتوقف منذ منتصف مارس الماضي.

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