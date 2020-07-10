دي خيا يكسر رقم "شمايكل الأب" في مانشستر يونايتد

المصدر: وكالات

أعرب الحارس الإسباني دافيد دي خيا عن فخره بعد كسر الرقم القياسي المسجل بالحارس الأسطوري للفريق الدنماركي بيتر شمايكل مانشستر يونايتد في عدد المباريات التي خاضها لاعب أجنبي مع الفريق.

ولعب الدولي الإسباني، الذي انضم إلى النادي في عام 2011، أمس الخميس مباراته رقم 399 مع يونايتد في جميع المسابقات، حينما فاز فريقه بثلاثية نظيفة على أستون فيلا المهدد بالهبوط للدرجة الأولى.

وقال دي خيا لموقع النادي على الانترنت "عفوا شمايكل. "إنه أمر رائع. وهذا يعني أنني هنا منذ فترة طويلة وكنت ألعب بشكل جيد جدا. أنا فخور حقا. أنا سعيد للعب لهذا النادي هذا العدد الكبير من المباريات".

واضاف "امل أن يكون هناك 400 مباراة أخرى مقبلة. لذلك أنا سعيد حقا".

ولم يخسر فريق المدرب النرويجي اولي غونار سولسكاير في المباريات الـ17 الأخيرة في كل المسابقات وبات على بعد نقطة (58 نقطة) من المركز الرابع المؤهل رسميا إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل والذي يشغله حاليا ليستر سيتي.

ويتواجه يونايتد مع ليستر في المرحلة الأخيرة من البطولة بعدم مواجهة خصم اخر ينافس على المشاركة في البطولة الأوروبية تشلسي صاحب المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

واوضح دي خيا البالغ من العمر 29 عاما أنه يجب انهاء المهمة وقال "بالطبع نحن واثقون جدا الان لكننا لم نفعل شيئا بعد.. لدينا بعض المباريات المهمة القادمة الآن، لذا علينا أن نكون مركزين جدا وأن نحافظ على المستوى الذي أظهرناه اليوم (خلال المباراة مع استون فيلا) وفي المباريات الأربع الأخيرة".

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