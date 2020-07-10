ليفاندوفيسكي أقوى المرشحين لعناق كرة «كورونا» الذهبية

المصدر: محمد الحتو - دبي

اقترب هداف بايرن ميونيخ الألماني، البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، من تحقيق حلمه أكثر من أي وقت مضى بالمنافسة على لقبي الحذاء الذهبي في أوروبا، وأفضل لاعب بالقارة العجوز والعالم لهذا الموسم، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها ملاعب العالم بسبب تفشي «كوفيد-19»، ووصوله إلى مستوى تنافسي عالٍ مع أبرز الأسماء المتوقع ترشحها للأمجاد الفردية، يتقدمها الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي الوقت الذي عادت فيه كرة القدم إلى الحياة، ومن ألمانيا تحديداً، فإن المؤشرات تتصاعد بعودة جائزتي أفضل لاعب في العالم التي يعلنها سنوياً الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، التي ستشهد - في حال صدور قرار رسمي بعودتها - تنافساً محتدماً، وإمكانية كبيرة بابتعادها عن ميسي أو رونالدو، وكأن «كورونا» أشبه بكأس العالم، الذي أصبح متنفساً لبقية نجوم الساحرة المستديرة لتوقع فوزهم بالجائزة المرموقة.

وكان الـ«فيفا» ومجلة «فرانس فوتبول» قد ألغيا جوائز الأفضل لعام 2020، في مايو الماضي تزامناً مع التوقف القسري للمباريات، غير أن استكمال الدوريات المحلية واقتراب موعد الأدوار المقبلة لدوري أبطال أوروبا ترك الباب مشرعاً لعودتهما عن القرار.

وبدأ الحديث عن ترشح ليفاندوفيسكي للكرة الذهبية يتصاعد في الفترة الأخيرة من الموسم الحالي، لاسيما أنه سجل أرقاماً قياسية أسهمت بشكل مباشر في تتويج «البافاري» بثنائية الدوري والكأس في ألمانيا، وربما تتحقق الثلاثية التاريخية على شاكلة ما فعله الفريق في عام 2013، في وقت يتهدد «برشلونة ميسي» و«يوفي رونالدو» بالخروج خاليا الوفاض من الموسم، وإن كان موقف كريستيانو أفضل نسبياً للفوز بالدوري الإيطالي ما لم يكن لنادي لاتسيو كلاماً آخر.

وأحرز بايرن ميونيخ في الجولات الـ34 من «البوندسليغا» 100 هدف، كان نصيب ليفاندوفيسكي منها 34 هدفاً، كما أحرز العملاق البولندي 51 هدفاً بكل المسابقات في 43 مباراة هذا الموسم حتى الآن، فضلاً عن تحطيمه الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف التي يحرزها لاعب غير ألماني خلال موسم واحد، والمسجل باسم لاعب بروسيا دورتموند سابقاً المنتقل إلى أرسنال الإنجليزي، الغابوني أوباميانغ، كما يعدّ ليفاندوفيسكي أول لاعب في «البوندسليغا» يحرز أهدافاً في 11 مباراة متتالية الموسم الحالي، وأول لاعب يحصد جائزة أفضل هدّاف ثلاث مرات متتالية بعد غيرد مولر.

ويحظى ليفاندوفيسكي (31 سنة) بترشيحات معظم نجوم الكرة العالمية، يتقدمهم لاعب مانشستر يونايتد وأرسنال السابق، الهولندي المعتزل روبن فان بيرسي، الذي قال عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لو خيروني بين نجوم العالم هذا الموسم لجائزة الأفضل في العالم سأختار ليفاندوفيسكي في المركز الأول، والبلجيكي كيفين دي بروين (نجم مانشستر سيتي) في المركز الثاني، والسنغالي ساديو ماني (جناح ليفربول) في المركز الثالث».

ولم يقع اختيار فان بيرسي على أسطورتي كرة القدم في آخر 15 سنة ميسي (33 سنة) ورونالدو (35 سنة)، حيث توّج الأول بالجائزة ست مرات، فيما فاز بها الثاني في خمس مناسبات، فهل يلحق ليفاندوفيسكي نفسه ويتوّج بالجائزة حال عودتها؟

ليفاندوفيسكي الموسم الحالي

-سجل 51 هدفاً في 43 مباراة مع بايرن ميونيخ هذا الموسم حتى الآن.

- تصدّر هدافي الدوري الألماني برصيد 34 هدفاً.

- أول لاعب في «البوندسليغا» يحرز أهدافاً في 11 مباراة متتالية الموسم الحالي.

- أول لاعب يحصد جائزة أفضل هدّاف ثلاث مرات متتالية بعد غيرد مولر.

- سجل في شباك كل الأندية الألمانية خلال موسم 2019-2020.

- حطم الرقم القياسي للاعب الغابوني أوباميانغ (32 هدفاً)، من حيث عدد الأهداف التي يحرزها لاعب غير ألماني خلال موسم واحد.

- قاد بايرن ميونيخ للفوز بثنائية الدوري والكأس وعينه على دوري الأبطال.

51

هدفاً سجلها العملاق البولندي لـ«البافاري» في كل المسابقات، خلال 43 مباراة هذا الموسم حتى الآن.

فان بيرسي يعتبر ليفاندوفيسكي الأفضل في العالم، ويستبعد ميسي ورونالدو من الثلاثة الأوائل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news