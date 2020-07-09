المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

ظهر نجم الزمالك السابق، والمدرب حاليا، أحمد حسام "ميدو" لأول مرة في برنامجه الرياضي الجديد (أوضة اللبس)، وهو البرنامج الذي استضاف فيه في أولى حلقاته مدرب منتخب مصر حسام البدري، ثم رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة المصري عمرو الجنايني. وخلال البرنامج الذي يبث على شاشة قناة النهار، تعجب ميدو من صديقه المقرب حازم إمام، وهو يقدم برنامج إذاعي رياضي مصري.

وقال ميدو: لا أصدق أن حازم إمام أصدر بيانا للرد على مرتضى منصور. وكان حازم إمام أكد أنه لم يتلق أي دعوة أو اتصال من أجل الحضور إلى نادي الزمالك بعد غد، من قبل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، مؤكداً أنه تحت أمر النادي حال تلقي الدعوة، وأنه سيكون أول المتواجدين داخل النادي، على الرغم من عتاب رئيس النادي له في فترة سابقة، وقرار إزالة اسمه مع إسم حسن شحاتة من منشآت النادي.

وأضاف ميدو: لا يوجد مبنى سيشكل فرقا مع قيمة حسن شحاتة أو حازم إمام عند جمهور الزمالك، المستشار قدم إنجازات كثيرة لكن (الجنينة) أو المبنى لن تقلل أو تزيد من تاريخ المعلم أو أشرف قاسم". ووجه ميدو رسالة إلى مرتضى منصور، قائلاً: "لا يوجد أي شيء سينقص من حب جماهير الزمالك لحازم إمام من كلمة عتاب، ما لا تعرفه أن الأغلبية يحبونك ويريدونك أن تستمر رئيسا للزمالك لأنهم يرون أنك بارقة أمل وتحارب للنادي رغم وجود سلبيات، اكسب هؤلاء وستجدهم دائما في ظهرك ويقدرون ما تعمله من أجل الزمالك".

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