إسهامات محمد صلاح مع ليفربول.. "رقم صاعق" في أقل من 3 مواسم

المصدر: محمد الحتو - دبي

حقق النجم المصري محمد صلاح إنجازاً تاريخياً مع ليفربول الإنجليزي عندما ساهم في تسجيل 100 هدف لفريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ أحرز 73 هدفاً وصنع 27 آخرين في أقل من ثلاثة مواسم فقط.

وتداول عشاق صلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرقم الجديد لمعشوقهم بفخر كبير، وتناقلوا صوراً تعكس أفراحهم بما أنجزه النجم المصري في الملاعب الأوروبية والإنجليزية على وجه الخصوص، ففي موسمه الأول سجل صلاح 32 هدفاً في "البريمييرليغ" وفي الثاني 22 هدفاً ليظفر بلقب هداف البطولة مرتين على التوالي، أما الثالث الذي ضمن فيه ليفربول اللقب بعد غياب 30 عاماً، فقد أحرز فيه 19 هدفاً حتى الآن مع تبقي أربع جولات على نهاية المسابقة.

ولم ينجح أي لاعب في الدوري الإنجليزي خلال فترة وجود صلاح مع ليفربول في المساهمة بتسجيل 100 هدف، ليتفوق "الفرعون" على "راقص التانغو" والهداف التاريخي لفريق مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو بفارق 25 هدفاً (بعدد المساهمات تسجيل وصناعة).

وبات محمد صلاح رابع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى هذا الرقم، ولم يتفوق عليه سوى الثلاثي مايكل أوين (148 هدفاً) وروبي فاولر (158 هدفاً)، وستيفن جيرارد (212 هدفاً).

ويتطلع صلاح إلى الفوز بالحذاء الذهبي الانجليزي للمرة الثالثة على التوالي وهو الإنجاز الذي لم يسبقه إليه في تاريخ "البريمييرليغ" سوى عملاق نيوكاسل الإنجليزي آلان شيرار، وأسطورة أرسنال الفرنسي تيري هنري، وقد يكون حلم "أبو مكة" الشخصي ليس ببعيد خصوصاً أنه يحتل المركز الثالث في قائمة ترتيب هدافي المسابقة (19 هدفاً) بفارق ثلاثة أهداف عن نجم ليستر سيتي جيمي فاردي.

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