السودانية سلمى .. توصل الطلبات بالدراجة صباحاً ولاعبة كرة قدم مساءً

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

حققت لاعب كرة قدم سودانية تدعى سلمى عوض الكريم شهرة واسعة في السودان، بعد أن نجحت في التوفيق بين وظيفتها في قيادة خط الدفاع في فريق التحدي، ومهنة توصيل الطلبات عبر الدراجة الهوائية من أجل زيادة دخلها الشهري، وهي وظيفة لم يعتد عليها الناس في السودان كونها حكراً على الرجال، ولا تتم في الغالب عبر الدراجات النارية.

وأورد موقع "سبورت 249" السوداني تفاصيل قصة سلمى التي تقيم في منطقة "الحلّة الجديدة" في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، وذكر بانها انضمت إلى فريق التحدي قبل 5 سنوات، وشاركت في أول بطولة نسائية اختتمت نهاية العام الماضي.

ولا تجد سلمى حرجاً في قيادة دراجتها الهوائية في شوارع الخرطوم، من خلال عملها مع احدى بائعات مستحضرات التجميل، إذ تجد في هذه الوظيفة دخلاً مربحاً بجانب الإبقاء على لياقتها البدنية، حيث تشارك في الحصص التدريبية مساء.

وقالت إن لديها عضوية في مبادرة "الدراجيات السودانيات" اللواتي يتدربن في ساحة الحرية، بجوار مطار الخرطوم الدولي، وأنها استفادت من دراجتها في زيادة دخلها المالي.

وأكدت أن قيادة الدراجة يسعدها في الحفاظ على لياقتها البدنية، لكنها أيضاً لا تتوقف عن أداء التدريبات الأخرى حتى تكون جاهزة لعودة النشاط الرياضي وانطلاقة الموسم الجديد للدوري السوداني للسيدات.

وأوضحت سلمى أن من بين الصعوبات التي واجهتها في الفترة الماضية، كان فرض حظر التجوال بسبب جائحة فيروس كورونا، والذي تسبب في إغلاق الطرق أمام حركة السير، ما أجبرها على العمل في توصيل الطلبات في الأحياء المجاورة فقط.

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