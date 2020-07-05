فليك يتطلع لبقاء تياغو والابا مع بايرن ميونخ

المصدر: ميونخ - د ب أ

أكد هانسي فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني أنه سيفعل كل ما بوسعه لإقناع المدافع النمساوي ديفيد الابا ولاعب الوسط الإسباني تياغو الكانتارا بالبقاء مع بطل ألمانيا.

وربطت تقارير صحفية بين تياجو ونادي ليفربول بطل إنجلترا في الوقت الذي لم يجدد فيه الابا بعد عقده مع النادي البافاري الذي ينتهي في 2021.

وقال فليك عقب التتويج بلقب كأس ألمانيا مساء السبت عبر الفوز في النهائي على باير ليفركوزن 4/ 2 "بالتأكيد سأفعل كل ما بوسعي لضمان الإبقاء على لاعبين في مثل إمكانياتهما مع الفريق".

وأضاف "أتمنى الإبقاء على هذين اللاعبين البارزين، حتى لو كنت أعلم أن الأمر ليس بهذه السهولة بالنسبة لتياجو".

ويلعب تياغو (29 عاما) في صفوف بايرن منذ 2013 حيث تم التعاقد معه من برشلونة بناء على توصية المدرب الإسباني السابق بيب غوارديولا.

أما الابا فقد انضم إلى بايرن في سن السادسة عشر عام 2008 وقضى طوال مسيرته مع النادي البافاري باستثناء فترة إعارة قصيرة في هوفنهايم

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news