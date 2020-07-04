رونالدو يسجل من ركلة حرة في انتصار يوفنتوس على تورينو

المصدر: تورينو - رويترز

هز كريستيانو رونالدو الشباك أخيرا من ركلة حرة مع يوفنتوس وخاض جيانلويجي بوفون مباراته 648 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وهو رقم قياسي ليتغلب المتصدر 4-1 على جاره تورينو اليوم السبت.

وتقدم يوفنتوس بتسديدة أبدلت اتجاهها عن طريق باولو ديبالا في الدقيقة الثالثة وضاعف خوان كوادرادو النتيجة قبل أن يقلص أندريا بيلوتي الفارق من علامة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول.

وكان تورينو قريبا من إدراك التعادل حتى هز رونالدو الشباك بتسديدة من فوق الحائط الدفاعي، وهو هدفه الأول من ركلة حرة بعد 43 محاولة خلال أول موسمين مع يوفنتوس. وأكمل هدف سجله لاعب تورينو البديل كوفي جيجي رباعية يوفنتوس.

وبهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 75 نقطة من 30 مباراة متقدما بسبع نقاط على لاتسيو صاحب المركز الثاني الذي يستضيف ميلان في وقت لاحق اليوم السبت.

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