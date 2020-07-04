هاميلتون وبوتاس يواصلان الهيمنة على تجارب سباق فورمولا 1 النمسا

المصدر: سبيلبيرج - د ب أ

واصل النجم البريطاني لويس هاميلتون وزميله فالتيري بوتاس سائقا فريق مرسيدس هيمنتهما على التجارب الحرة لسباق الجائزة الكبرى النمساوي المقرر غدا الأحد في افتتاح بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وحقق هاميلتون وبوتاس أول وثاني أفضل زمن، على الترتيب، في التجربة الحرة الثالثة اليوم السبت بعد أن حققا الشيء نفسه خلال التجربتين الأولى والثانية أمس الجمعة.

وحقق هاميلتون أفضل زمن للفة على مضمار ريد بول رينج بمدينة سبيلبيرج، البالغ طوله 4318 مترا، مسجلا دقيقة واحدة و130ر4 ثانية، وتلاه بوتاس بفارق 147ر0 ثانية.

وهيمن فريق مرسيدس على التجارب الحرة الثلاث ليصبح المرشح الأوفر حظا في التجارب الرسمية التأهيلية التي تقام اليوم لحسم مراكز انطلاق السائقين في سباق الغد.

وجاء ماكس فيرستابن سائق ريد بول، الذي أحرز سباق النمسا في كل من العامين الماضيين، في المركز الثالث بفارق نحو 3ر0 ثانية، وتلاه سيرجيو بيريز سائق ريسينج بوينت في المركز الرابع.

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