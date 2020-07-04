تحديد موعد مباراة العراق وسوريا الودية بعد "كورونا"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم موعد مباراته الودية الثانية التي سيخوضها في اطار استعداداتهما لتصفيات كأس العالم 2022 وتصفيات بطولة أمم آسيا 2023، والتي من المقرر أن تقام على ملعب "فرانسو حريري" في أربيل بإقليم كردستان.

وكان المنتخب العراقي قد حافظ على صدارته للمجموعة الثالثة، في التصفيات الآسيوية المزدوجة، برصيد 11 نقطة، قبل توقف النشاط بسبب أزمة كورونا وستكون مواجهته الرسمية الأولى بعد التوقف أمام هونغ كونغ يوم 13 أكتوبر المقبل.

وقال الناطق الاعلامي باسم الاتحاد العراقي لكرة القدم، هشام محمد في بيان، إن "الاتحاد السوري لكرة القدم وافق على إقامة لقاء ودي بين المنتخبين العراقي والسوري، في الثامن من سبتمبر المقبل، تحضيرا لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة، المنتخب العراقي سيلاقي عمان يوم 3 سبتمبر المقبل، وبعدها سيعود إلى أربيل، للدخول في معسكر تدريبي داخلي، يستمر عدة أيام قبل مواجهة نسور قاسيون".

وأضاف: "هناك اتصالات تجري مع عدد من المنتخبات، لتأمين مباراة ثالثة لأسود الرافدين، تقام أيضا في محافظة أربيل".

ومن جانب الطرف السوري كشف الأمين العام لاتحاد الكرة السوري إبراهيم أبا زيد في تصريحات صحافية، أن الاتحاد المحلي يجري اتصالات مكثفة بوزارة الداخلية، من أجل تنسيق كافة الإجراءات قبل وصول المدرب التونسي نبيل معلول لسوريا، خاصة أمور الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا، ،مشيراً إلى أن توقف حركة الطيران بسبب كورونا، كان وراء عدم قدوم معلول وجهازه المساعد لمتابعة مباريات الدوري المحلي، وإقامة معسكر مغلق في سوريا".

ويتصدر المنتخب السوري المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة وسجل 14 هدفا ودخل في مرماه 4 أهداف.

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